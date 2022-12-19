"Личная территория": заморозил дачников

Яков обвиняет председателя СНТ, в котором владеет домом, в том, что тот практически погубил его мать. Председатель Кирилл ограничивает энергоснабжение участка, и якобы из-за этого пенсионерка простудилась и умерла.

Кирилл не согласен: он просто соблюдает все нормы, установленные в СНТ. В отличие от Якова, который установил на своем участке вышку сотовой связи. Подробнее – в программе "Личная территория".