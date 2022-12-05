"Личная территория": изгой в семье

Отношения с родней у Алексея окончательно прервались после того, как он привел в дом жену. Мать и сестра не приняли еще одну хозяйку на кухне и выжили семейство из двушки.

Алексею пришлось уехать за МКАД и взять ипотеку, но терять прописку в муниципальной квартире он не хочет, поэтому рассчитывает принять участие в приватизации. Однако родня пытается лишить его регистрации и даже на порог не пускает.

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