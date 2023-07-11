"Московский патруль": домашняя собака напала на ребенка в подмосковном Королеве

В подмосковном Королеве домашний дружелюбный питомец неожиданно стал агрессивным и напал на ребенка. Причиной инцидента может быть соседский прибор – некий отпугиватель, который издавал неприятные звуки и раздражал животное.

Почему современные средства, так называемой, защиты от животных становится опасными для четвероногих и их хозяев? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

