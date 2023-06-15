Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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15 июня, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": суд оставил в СИЗО экс-гендира QBF Матюхина

"Московский патруль": суд оставил в СИЗО экс-гендира QBF Матюхина

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Бывший генеральный директор инвестиционной компании QBF (ООО "Кьюбиэф") Станислав Матюхин, обвиняемый в создании организованного преступного сообщества, пытался выйти из следственного изолятора и обжаловал решение суда о мере пресечения. Однако суд ему в этом отказал.

Будет ли счастливый финал в истории обманутых вкладчиков финансовой пирамиды? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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