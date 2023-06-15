"Московский патруль": суд оставил в СИЗО экс-гендира QBF Матюхина

Бывший генеральный директор инвестиционной компании QBF (ООО "Кьюбиэф") Станислав Матюхин, обвиняемый в создании организованного преступного сообщества, пытался выйти из следственного изолятора и обжаловал решение суда о мере пресечения. Однако суд ему в этом отказал.

Будет ли счастливый финал в истории обманутых вкладчиков финансовой пирамиды? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

