"Московский патруль": обыски прошли по месту регистрации блогера Александры Митрошиной

На неуплате налогов попалась блогер Александра Митрошина. Сумма составляет 120 миллионов рублей. По месту ее регистрации уже прошли обыски.

Утром 21 марта правоохранители провели обыски сразу по нескольким адресам. В квартирах, где прописана Митрошина и где проживают ее родители. В России, по данным СМИ, ей принадлежат несколько квартир.

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