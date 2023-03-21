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Новости

21 марта, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": обыски прошли по месту регистрации блогера Александры Митрошиной

"Московский патруль": обыски прошли по месту регистрации блогера Александры Митрошиной

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На неуплате налогов попалась блогер Александра Митрошина. Сумма составляет 120 миллионов рублей. По месту ее регистрации уже прошли обыски.

Утром 21 марта правоохранители провели обыски сразу по нескольким адресам. В квартирах, где прописана Митрошина и где проживают ее родители. В России, по данным СМИ, ей принадлежат несколько квартир.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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