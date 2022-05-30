"Московский патруль": суд над мужем "Мисс Кузбасс – 2010", подозреваемым в ее убийстве

Дело об убийстве "Мисс Кузбасс – 2010" Ксении Сапожковой дошло до суда, на скамье подсудимых Щербинского суда Москвы находится ее супруг, бывший вице-мер Новокузнецка Александр Попов.

По данным следствия, он убил жену, а для сокрытия преступления вел социальные сети от ее лица.

Если вину Попова докажут, ему грозит до 15 лет колонии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.