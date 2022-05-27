"Московский патруль": около 300 тыс руб похитили у пенсионерки в Краснознаменске

В подмосковном Краснознаменске злоумышленник разыграл спектакль перед пенсионеркой и похитил у нее почти 300 тысяч рублей.

По версии следствия, незнакомец подошел к 80-летней женщине на улице и начал жаловаться ей на сотрудников банка. Те отказывались выдавать ему наличные. Поэтому он посоветовал пенсионерке как можно скорее снять все сбережения со счета.

Женщина отправилась в банк и через несколько часов вновь встретилась с незнакомцем. Он выхватил у нее пакет с деньгами и убежал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.