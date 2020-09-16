"Московский патруль": Александр Дрыманов обжаловал приговор

Бывший главный следователь столицы Александр Дрыманов, осужденный за получение крупной взятки, не теряет надежды на освобождение.

Вместе со своими сообщниками – высокопоставленными в прошлом сотрудниками Следственного комитета – он обжаловал приговор. Правда ли, доводов у защитников набралось на 300 страниц?

О начале рассмотрения апелляционной жалобы – в сюжете телеканала Москва 24.