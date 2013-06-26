Совфед одобрил антипиратский закон и закон о чувствах верующих

Совет Федерации одобрил сегодня сразу несколько законопроектов, принятых Госдумой, в частности, антипиратский закон и закон о защите чувств верующих.

Так, сенаторы одобрили закон о введении уголовной ответственности за действия, оскорбляющие чувства верующих, с максимальным наказанием до трех лет лишения свободы. В случае подписания президентом закон вступит в силу 1 июля 2013 года.

Также Совфед одобрил закон, предусматривающий блокирование сайтов, незаконно размещающих фильмы и телесериалы. Музыкальные произведения в окончательную редакцию закона не вошли. В случае подписания президентом закон вступит в силу 1 августа.

Кроме того, сенаторы одобрили законопроекты о запрете пропаганды гомосексуализма, о запрете усыновления российских детей однополыми парами и ввели штрафы за стрельбу на свадьбах, передает РИА Новости.