26 июня 2013, 17:46Законы
Совфед одобрил антипиратский закон и закон о чувствах верующих
Совет Федерации одобрил сегодня сразу несколько законопроектов, принятых Госдумой, в частности, антипиратский закон и закон о защите чувств верующих.
Так, сенаторы одобрили закон о введении уголовной ответственности за действия, оскорбляющие чувства верующих, с максимальным наказанием до трех лет лишения свободы. В случае подписания президентом закон вступит в силу 1 июля 2013 года.
Также Совфед одобрил закон, предусматривающий блокирование сайтов, незаконно размещающих фильмы и телесериалы. Музыкальные произведения в окончательную редакцию закона не вошли. В случае подписания президентом закон вступит в силу 1 августа.
Кроме того, сенаторы одобрили законопроекты о запрете пропаганды гомосексуализма, о запрете усыновления российских детей однополыми парами и ввели штрафы за стрельбу на свадьбах, передает РИА Новости.