Пентагон назвал численность остающихся в Сирии и Ираке боевиков ИГ

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Около тысячи боевиков запрещенной в РФ и других страх террористической группировки "Исламское государство" остаются в Сирии и Ираке. Об этом сообщил полковник американских сухопутных войск Райан Диллон.

По его словам, силы коалиции сосредоточены на том, чтобы пресекать попытки разрозненных групп экстремистов предпринимать какие-либо вылазки, передает газета "Известия".

Ранее Диллон сообщил, что от террористов уже удалось отбить 98 процентов захваченной в Ираке и Сирии территории.