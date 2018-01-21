Статую Свободы в Нью-Йорке закрыли для посетителей

21 января, 15:50
Фото: ТАСС/DPA/Kevin Kurek
Статую Свободы в Нью-Йорке закрыли на время приостановки работы федерального правительства США, передает РИА Новости.
Для туристов на пристани в Манхэттене расставили таблички с объявлением о закрытии монумента. Временно недоступна для посетителей и другая достопримечательность – остров Эллис. Оба объекта управляются Службой национальных парков США.
Из-за временного прекращения финансирования правительства по всей Америке закрыто около трети всех национальных парков и музеев.
Ранее палата представителей приняла временный бюджет на месяц, но демократическое меньшинство в Сенате саботировало принятие законопроекта. В итоге федеральное правительство США приостановило работу.
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