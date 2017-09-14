Конгресс США призвал провести слушания по "связям" Клинтон с Россией

14 сентября 2017, 20:37
Фото: ТАСС/Zuma/Ricky Fitchett
Конгрессмен Дана Рорабахер призвал комитет по международным делам палаты представителей США провести слушания по "связям" бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон с Россией, сообщает RT.
Инициативу направили председателю комитета Эду Ройсу. Парламентарий считает, что на слушаниях необходимо изучить "возможные связи между Хиллари Клинтон российскими финансистами, осуществлявшими крупные пожертвования Фонду Клинтонов". В обращении говорится о приобретении 2013 году российской госкорпорацией "Росатом" контрольного пакета акций канадской компании Uranium One, владеющей месторождениями урана в США, Канаде, ЮАР, Австралии и Казахстане. Экс-госсекретарь якобы участвовала в согласовании договора.
Основание для запроса – новые доказательства того, что администрация Барака Обамы еще до выдачи комитетом разрешения на приобретение компании знала о возможных взятках и нарушениях закона о коррупции за рубежом со стороны корпорации в России, Фонда Клинтонов и некоторых граждан США, подчеркнул Рорабахер.
Американцы должны знать о "криминальных связях предыдущей администрации с русскими", отмечается в обращении. Рорабахер полагает, что Россия финансирует "подрыв американской буровой промышленности и строит нефтегазовые трубопроводы в США", но факты в своем обращении он не указывает.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: