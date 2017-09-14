Конгресс США призвал провести слушания по "связям" Клинтон с Россией

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Конгрессмен Дана Рорабахер призвал комитет по международным делам палаты представителей США провести слушания по "связям" бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон с Россией, сообщает RT.

Инициативу направили председателю комитета Эду Ройсу. Парламентарий считает, что на слушаниях необходимо изучить "возможные связи между Хиллари Клинтон российскими финансистами, осуществлявшими крупные пожертвования Фонду Клинтонов". В обращении говорится о приобретении 2013 году российской госкорпорацией "Росатом" контрольного пакета акций канадской компании Uranium One, владеющей месторождениями урана в США, Канаде, ЮАР, Австралии и Казахстане. Экс-госсекретарь якобы участвовала в согласовании договора.

Основание для запроса – новые доказательства того, что администрация Барака Обамы еще до выдачи комитетом разрешения на приобретение компании знала о возможных взятках и нарушениях закона о коррупции за рубежом со стороны корпорации в России, Фонда Клинтонов и некоторых граждан США, подчеркнул Рорабахер.

Американцы должны знать о "криминальных связях предыдущей администрации с русскими", отмечается в обращении. Рорабахер полагает, что Россия финансирует "подрыв американской буровой промышленности и строит нефтегазовые трубопроводы в США", но факты в своем обращении он не указывает.