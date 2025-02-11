Принц Уильям и Кейт Миддлтон не придут на премию BAFTA

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Принц и принцесса Уэльские Уильям и Кейт Миддлтон не посетят кинопремию BAFTA 2025 года из-за детей, пишет New York Post.

Об их отсутствии стало известно из соцсетей Кенсингтонского дворца. При этом сама чета не раскрыла причин. Однако редактор Times UK Кейт Мэнси выяснила, что время проведения мероприятия совпадает со школьными каникулами детей супругов.

Между тем Миддлтон рассказала о семейной жизни во время лечения от рака. Принцесса подчеркнула, что, хоть лечение и закончилось, выполнение ежедневных задач все еще остается для нее настоящим вызовом.

Вместе с тем неназванная британская журналистка обвинила принцессу Уэльскую в том, что она вовсе не была больна раком. По ее словам, в феврале текущего года у Миддлтон обнаружили не онкологию, а якобы предраковые клетки. Однако на фоне испорченной репутации королевской семьи принцесса Уэльская решила заявить, что страдает от рака.