Захарова рассказала о возможном ответе на давление на российские СМИ в США

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Россия может предпринять ответные меры, если США продолжат давить на российские СМИ, работающие в стране, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия 1". Ранее сообщалось, что телеканал RT уйдет из Штатов из-за давления со стороны властей.

Представитель дипломатического ведомства отметила, что если журналисты будут ощущать физическую угрозу своей деятельности, то реакция последует, однако выбор остается за США.

Захарова добавила, что РФ не высылала иностранных журналистов за их особое мнение о стране. "Мы когда-нибудь отбирали у этих журналистов мидовские аккредитации, которые им дают возможность работать на всей территории страны? Мы когда-нибудь не давали им визы?" – спросила официальный представитель МИД.

По ее словам, ситуация движется к тому, что телеканал Russia Today будет обслуживать спецслужбы, а не население. Идет речь о передаче личных данных всех сотрудников и расшифровок всех передач, а также данных обо всех контактах журналистов.

Ранее Минюст США обязал компанию, обслуживающую телеканал RT America в США, включая его текущую деятельность и телепроизводство, зарегистрироваться как иностранному агенту.

Кроме того, ведомство в ближайшее время может получить дополнительные полномочия. Они позволят выявлять и по решению суда преследовать организации, которые "незаконным путем" пытаются повлиять на политические процессы в США.