Из-за кибератаки чиновники на Аляске пересели за пишущие машинки

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В результате кибератаки на компьютерные сети сотрудники администрации округа Матануска-Суситна на Аляске пересели на пишущие машинки, сообщает Би-би-си.

По информации телеканала, речь идет о вирусе Ransomware. Коварный червь атаковал почти все компьютеры округа. Вредоносная программа проникла во все аварийные серверы и внутренние системы.

Работа Ransomware строится по схеме вирусов-вымогателей, поясняют специалисты. Сначала программа запускает шифрование данных, затем требует вознаграждение за их восстановление.

Как рассказал глава IТ-департамента Эрик Вайет, массовые сбои в работе компьютерных систем были зафиксированы 24 июля. Пострадали также телефонная сеть и карточная пропускная система дверей. Специалисты пытаются восстановить работу зашифрованных данных, но пока безуспешно.

Ранее администрация Дональда Трампа запросила на обеспечение безопасности в киберпространстве США $ 15 млрд. В 2016 году кибератаки обошлись американской экономике в 109 миллиардов долларов.