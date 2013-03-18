В столице выбрали 24 члена Общественной палаты из округов

В столице завершилась процедура избрания членов Общественной палаты из административных округов. Всего были избраны 24 человека (по 2 от округа), которые составят треть от общей численности членов палаты.

Окружные конференции прошли во всех московских округах. Делегаты рассмотрели кандидатуры 53 человек. Претендентами на членство в главном представительном органе столицы стали общественные деятели местных и региональных организаций.

После этого указом мэра будет утвержден список из 20 граждан, рекомендованных им в состав Общественной палаты. Далее уже избранные 44 члена путем рейтингового голосования выберут 20 остальных членов. Таким образом, всего в палате будет 64 представителя общественности, сообщает пресс-служба столичного правительства.

Общественная палата города должна стать постоянно действующим независимым коллегиальным органом. Она будет работать на общественных началах на основе добровольного участия граждан, общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Москвы.