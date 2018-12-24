Дмитрий Медведев назначил нового руководителя Росстата. Пост, который раньше занимал Александр Суринов, займет Павел Малков из Минэкономразвития. Соответствующие документы опубликованы на сайте правительства РФ.
"Освободить Суринова Александра Евгеньевича от должности руководителя федеральной службы государственной статистики по его просьбе", – говорится в тексте распоряжения. Следующим распоряжением на должность главы Росстата назначен Малков.
С 2017 года Павел Малков занимал должность директора департамента государственного управления Минэкономразвития РФ.
Ранее в декабре Дмитрий Медведев назначил нового главу Росимущества. Им стал бывший руководитель московского главка СК Вадима Яковенко. Премьер-министр РФ также освободил от должности главы Росимущества Дмитрия Пристанскова, который занимал этот пост с апреля 2016 года.
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