Экс-начальника столичного главка СК Яковенко назначили главой Росимущества

Фото: ГСУ СКР по Москве

Дмитрий Медведев назначил бывшего руководителя московского главка СК Вадима Яковенко главой Росимущества. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Премьер-министр РФ также освободил от должности главы Росимущества Дмитрия Пристанскова, который занимал этот пост с апреля 2016 года.

Яковенко с 2011 по 2015 года занимал должность руководителя ГСУ СКР по Москве. Он также долгое время работал в органах прокуратуры и был инспектором в аппарате полпреда президента в ЮФО.