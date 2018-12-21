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21 декабря, 16:45

Экс-начальника столичного главка СК Яковенко назначили главой Росимущества

власть

21 декабря, 16:45

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Фото: ГСУ СКР по Москве

Дмитрий Медведев назначил бывшего руководителя московского главка СК Вадима Яковенко главой Росимущества. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Премьер-министр РФ также освободил от должности главы Росимущества Дмитрия Пристанскова, который занимал этот пост с апреля 2016 года.

Яковенко с 2011 по 2015 года занимал должность руководителя ГСУ СКР по Москве. Он также долгое время работал в органах прокуратуры и был инспектором в аппарате полпреда президента в ЮФО.

власть

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