Госдума приняла закон о списании долгов россиян по налогам

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Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о списании долгов по налогам физлицам и индивидуальным предпринимателям.

Авторами инициативы выступили депутаты от "Единой России" под руководством председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

Налоговая амнистия касается доходов, которые были получены с 1 января 2015 года по 1 января 2017 года без удержания НДФЛ. По словам Макарова, речь идет об "условных доходах".

"Это доходы, которые реально не существуют. Банки списывают часть долга в процентах по выданному кредиту, когда они видят, что лицо не в состоянии выплачивать этот кредит. Дело в том, что в соответствии с действующим налоговым законодательством все эти средства после их списания становятся доходом лица, и, следовательно, осуществив такое прощение долга, банк или компания должны немедленно известить налоговую службу о том, что с этих доходов лица должны уплатить подоходный налог", – пояснил он, передает ТАСС.

Кроме того, закон списывает долги по налогам на землю,транспорт и недвижимость, а также начисленные на них пени по состоянию на 1 января 2015 года.

Для льготных налогоплательщиков, в том числе и пенсионеров, увеличивается не облагаемый земельным налогом минимум с 10 тысяч рублей до величины кадастровой стоимости площади участка. Граждане смогут сами выбрать один земельный участок, по которому будет предоставляться налоговый вычет.

Закон также списывает долги предпринимателям. Исключение составляет налог на добычу полезных ископаемых, акцизы и сборы за перевоз товара за границу. Бизнесменам прощают недоимки по страховым взносам, накопившиеся на 1 января 2017 года. Речь идет об адвокатах, нотариусах и других лиц, занимающихся частной практикой.

Всего гражданам РФ спишут долги на сумму около 150 миллиардов рублей.

Ранее в Госдуме высказались за отмену долгов по налогу на доход физических лиц по состоянию на 1 января 2017 года.

14 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин предложил освободить россиян от просроченной задолженности по налогам, накопившихся в силу несовершенства налоговой системы.