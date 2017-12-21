Рогозин оправдался за "утопление" таксы

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Все собаки, участвовавшие в эксперименте с жидкостным дыханием, показанном президенту Сербии Александру Вучичу, живы и здоровы. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в ответ на критику эксперимента, передает РИА Новости.

В ходе эксперимента таксу поместили в специальный резервуар с жидкостью, не содержащей азота, через несколько минут собака освоилась в новой среде и начала дышать нормально.

"Все собаки, прошедшие эксперимент, живы и здоровы. По традиции их всех потом разбирают по домам семьи ученых", – заявил вице-премьер. Он добавил, что в следующий раз к подобному эксперименту привлекут "еще более сложный организм", однако Рогозин не уточнил, какой именно.

Он отметил, что такие эксперименты нужны для создания технологий спасения людей, чтобы не повторялись трагедии, подобные гибели подлодки "Курск".

По словам вице-премьера, собак мучают живодеры ради своего наслаждения, а наука проводит эксперименты с участием животных, чтобы понимать возможности спасения человека в беде.

"Ваш вопрос можно было бы адресовать и Сергею Павловичу Королеву, который прежде чем послать человека в космос, проводил подобные исследования с участием собак. Эти славные наши друзья спасают жизни, а потому относиться к такого рода исследованиям нужно с пониманием и поддержкой ученых, которые наконец-то решили задачу, над которой работали еще в Советском Союзе. А вот кликушество выглядит в данной ситуации крайне непорядочно", – добавил Рогозин.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают эксперимент жидкостного дыхания с участием таксы.

Чтобы показать сербскому лидеру уникальную разработку российских специалистов, ученые погрузили собаку в резервуар со специальной жидкостью, насыщенной кислородом. Уточняется, что сперва такса попыталась выбраться, но затем привыкла к новой среде и начала дышать. После завершения эксперимента таксу вытащили из контейнера, высушили с помощью полотенца и показали гостям – живую и невредимую.

Тем не менее видеозапись эксперимента вызвала настоящий ажиотаж в соцсетях. Некоторые пользователи посчитали такое обращение с собакой неэтичным и напомнили об уголовной ответственности за жестокость по отношению к животным.