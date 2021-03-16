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Москва 24

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Общество

13:45

В Кремле высказались о давлении США на Бразилию при покупке вакцины "Спутник V"

власть общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о давлении США на Бразилию по вопросу покупки российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщает "Газета.ру".

"У нас есть спрос, и мы работаем над удовлетворением спроса. А уже, наверное, каждая страна, которая нуждается в вакцине, должна сама с внешним давлением разбираться и принимать решение – речь идет о внешнем давлении или жизнях собственных граждан", – отметил Песков.

Он также высказался категорически против подобного давления и заявил, что такие действия не имеют перспектив и вредят здоровью населения.

"Во многих странах масштаб давления достаточно беспрецедентный, жесткий, лишенный каких-то дипломатических экивоков и так далее. Это действительно имеет место", – заключил он.

Ранее создатели российской вакцины от коронавируса "Спутник V" указали на доклад министерства здравоохранения и социальных служб США, в котором говорится, что американские чиновники убеждали Бразилию отказаться от закупки российского препарата. Министерство здравоохранения США публично подтвердило, что оказывало давление на Бразилию по поводу "Спутника V".

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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