Песков заявил о более 600 тысячах обращений к Путину на прямую линию

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Количество обращений, поступивших до недавнего момента Владимиру Путину в рамках предстоящей прямой линии и пресс-конференции, составило 600 тысяч. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в ближайшие дни глава государства будет готовиться к общению с журналистами и россиянами. Также он уточнил, что Путину уже предоставляли подборку некоторых вопросов. Как он утверждает, российский президент всегда тщательно готовится к прямой линии и смотрит вопросы.

"Тем более что сейчас по блокам тем обрабатываются вопросы граждан", – добавил Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что к анализу вопросов граждан привлечены эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"Далеко не все вопросы могут быть озвучены в ходе этой программы, но работу ОНФ будет продолжать до реакции на последний вопрос", – сообщил он.

Кроме того, Песков раскрыл, что в некоторых обращениях россияне просили Путина вновь баллотироваться на пост президента РФ. В связи с этим пресс-секретарь главы государства также заявил, что российский лидер уделяет много внимания прямой связи с гражданами России и опирается на поддержку людей. Так, по его словам, Путин следует в своей работе основному интересу – повышению уровня благосостояния и жизни людей.

"Конечно, нет никаких сомнений, что прямая связь с людьми работает постоянно у президента", – заключил Песков.

Ранее стало известно, что российский президент сам будет отбирать вопросы для прямой линии. По словам руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова, сначала редакторская группа отберет самые актуальные вопросы, а затем предложат их лидеру РФ.

Прямая линия и итоговая пресс-конференция с Путиным состоятся 14 декабря, в ходе мероприятия президент подведет итоги года. По словам Пескова, это будет телевизионный формат прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией президента. Кремль начал принимать вопросы граждан для прямой линии с президентом 1 декабря.



Прямая линия и большая пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря