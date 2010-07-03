МВД планирует усилить контроль за правом россиян на выезд за рубеж

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МВД РФ предложило внести поправки в закон "О порядке въезда и выезда из РФ".

Как указано в пояснительной записке, полицейские сейчас имеют право временно ограничивать права граждан на выезд из страны, но только во время оформления и выдачи заграничного паспорта.

Разработанный законопроект, отмечает РИА Новости, позволит оперативнее предупреждать россиян об ограничении возможности выезда за границу. ТАСС пишет, что подразделения министерства должны также предупреждать граждан об ограничениях, если у граждан есть "допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, если гражданин заключил трудовой договор, предполагающий временное ограничение права на выезд из Российской Федерации; призван на военную службу".

Также отмечается, что ведомство должно получить полномочия по признанию недействительными заграничных паспортов.

Ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма предложила брать с каждого человека, выезжающего за границу, 500 рублей. Деньги планировали направить на развитие туристической отрасли. Однако против идеи нового налога высказался Ростуризм. В Федеральном агентстве заявили, что нельзя ограничивать право людей на свободное перемещение.

