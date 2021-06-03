Песков оценил заявления Зюганова о манипуляциях на выборах

Фото: пресс-служба нижней палаты парламента/Агентство "Москва"
Заявления лидера КПРФ Геннадия Зюганова о манипуляциях на выборах при участии администрации президента РФ оскорбительны и слишком серьезны, чтобы быть голословными. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Подобные обвинения, с нашей точки зрения, являются оскорбительными. Мы категорически с этим не согласны. Такие обвинения слишком серьезны, чтобы быть голословными, без каких-то подтверждений", – цитирует пресс-секретаря президента России ТАСС.
Он также добавил, что Зюганов регулярно общается в Кремле по поводу подготовки и проведения выборов.
"Что касается контактов администрации президента с Геннадием Андреевичем – да, их предостаточно", – заключил Песков.
Ранее он назвал чудовищной ситуацией кражу денег у 96-летнего ветерана Пронина. По словам представителя Кремля, сотрудники полиции работают над этим делом.
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