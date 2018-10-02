В Кремле считают дедолларизацию "длительным и скрупулезным трудом"

Процесс дедолларизации является "длительным и скрупулезным трудом", считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

По мнению официального представителя Кремля, речь идет о сложном процессе. Он напомнил, что Владимир Путин заявлял о необходимости расширения практики использования рубля в расчетах с внешними партнерами и снижении доли американской валюты в общем объеме международных расчетов.

"Это процесс, который не может быть краткосрочным, он растянут по времени. Это длительный и скрупулезный труд", – заявил Песков. Он считает, что существуют тенденции к расширению использования национальных валют в международных расчетах.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что Владимир Путин "в целом" поддержал дедолларизацию российской экономики.

Тема дедолларизации активно обсуждается в связи с санкциями со стороны США. Их усиление может привести к запрету на расчеты в долларах. Ранее Минфин поддержал предложение Костина, который озвучил план по отказу от доллара.