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Министр культуры России Владимир Мединский предложил провести Год музеев в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

"Хотел бы выступить с инициативой проведения Года музеев в России в 2021 году. Подобного тематического года не проводилось. Я от всего сердца хотел бы поддержать инициативу проведения Года музеев", – сказал Мединский.

Министр напомнил, что впервые в России был объявлен тематический год, посвященный культуре, в 2014 году. Он подчеркнул, что с тех пор они отмечают хорошую тенденцию развития данной отрасли, в честь которой был назван год.

Мединский отметил, что они готовы объявить 2021 год Годом музеев, если данная инициатива последует от российских музеев. Идею уже одобрили в Союзе музеев России в итоговой резолюции общего собрания.

Ранее в Таганском районе столицы открылся Музей русского зарубежья, расположенный в Доме русского зарубежья имени Солженицына. В музее насчитывается 250 тысяч экспонатов, а также 350 личных фондов.

