Более 50 тысяч абонентов Tele2 посетили акцию "Ночь в музее"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Более 50 тысяч клиентов Tele2 воспользовались правом приоритетного входа в ключевые столичные музеи на акции "Ночь в музее". Авторские экскурсии посетили свыше 5 тысяч человек.

В этом году оператор продлил акцию для столичных абонентов на неделю. В ночь с 18 на 19 мая они могли посетить восемь музеев Москвы без ожидания и очередей. Предварительно абоненты должны были зарегистрироваться. Самыми популярными среди клиентов оператора стали ГМИИ имени Пушкина и Третьяковская галерея на Крымском Валу.

Впервые в этом году оператор разработал две автобусные экскурсии. Одну из них посвятили шедеврам русского модерна, а другую – историям московских заводов и фабрик. Во время экскурсии больше всего интернет-трафика клиенты оператора скачали вблизи особняков Рябушинского и Морозовой – зданий, построенных по проектам мастера московского модерна Федора Шехтеля.

Наибольшее потребление дата-трафика зафиксировали в ГМИИ имени Пушкина. Там состоялась авторская экскурсия актрисы Марии Шалаевой по выставке Фрэнсиса Бэкона и Лондонской школы.

Второе место занял Дарвиновский музей. Экскурсоводом в музее выступил телерадиоведущий Алекс Дубас с рассказом "Фабрика Борщевик".

Tele2 запустил специальные автобусы, которые курсировали между основными столичными музеями. Ими воспользовались свыше 30 тысяч человек. Мобильные кофейни оператора возле музеев тоже пользовались большим спросом. Для тех, кто не смог посетить авторские экскурсии, запись трансляции доступна на сайте проекта.

Один из ведущих авторской экскурсии Tele2, актер Сергей Астахов признался, что работать экскурсоводом тяжело.

"Я пытался передать людям свое мнение и эмоции. Компания Tele2 – молодцы, устраивать людям такие подарки, возвращать их в русло духовности – прекрасно, это ни за что не купишь... В Tele2 делают акцию, освещают ее, а люди идут, и их все больше и больше. И они приходят сами – это важно", – подчеркнул он.

Всего "Ночь в музее" посетили 500 тысяч человек, онлайн-трансляции акции посмотрели 600 тысяч пользователей. В этом году к акции присоединились Культурный центр "ЗИЛ", парк "Зарядье" и музей МВД.

В городе провели более 350 различных мероприятий на 200 площадках. В частности, в программу включили 20 бесплатных театральных постановок.