Скончался продюсер "Игры" и "Выжившего" Стив Голин

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Продюсер кино и телевидения Стив Голин, который приложил руку к созданию фильмов "Выживший", "В центре внимания", "Дикие сердцем" и других умер в Лос-Анджелесе на 65-м году жизни. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Издание отмечает, что он несколько лет боролся с раком.

В историю кинематографа Голин вошел как продюсер кинолент "Вечное сияние чистого разума", "Игра", "Выживший" и "В центре внимания".