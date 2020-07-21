Ушел из жизни певец Борис Давидян

Фото: скриншот видео соцсети

В Лос-Анджелесе скончался советский певец Борис Давидян, известный как Бока. О его смерти в Facebook сообщил журналист Ваге Казарян.

Исполнителю, которого называют легендой кавказского шансона, был 71 год. Сообщается, что он ушел из жизни после продолжительной болезни – у артиста были проблемы с легкими.

Борис Давидян родился в армянской семье в Баку. Свой первый альбом он записал в 1972 году. Наибольшую известность он получил в 1988-м с выходом альбома "Доля воровская". Одноименная песня из этого альбома стала хитом, которую пели и другие исполнители.

В 1995 году Бока с семьей переехал в Лос-Анджелес, однако продолжал гастролировать по России и Европе. В основном он пел свои песни, но также в его репертуаре были песни Владимира Высоцкого и Аркадия Северного.