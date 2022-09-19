Прощание с Игорем Масленниковым пройдет 21 сентября на "Ленфильме"

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Церемония прощания с режиссером Игорем Масленниковым пройдет в среду, 21 сентября, в одном из павильонов "Ленфильма". Об этом сообщили в пресс-службе киностудии.

"Прощание с Игорем Федоровичем Масленниковым состоится в среду, 21 сентября", – рассказали ТАСС в пресс-службе.

Уточняется, что церемония начнется в 12:00. Похоронить режиссера планируют в этот же день на Северном кладбище.

Режиссер, лауреат госпремии РФ Игорь Масленников скончался 17 сентября в возрасте 90 лет.

Игорь Масленников родился в октябре 1931 года. За свою карьеру он был удостоен звания Народного артиста РСФСР в 1987 году, в 2001 году стал лауреатом Государственной премии РФ.

