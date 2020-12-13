Медведев выразил соболезнования в связи со смертью диктора Хорошевцева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Заместитель председателя Совбеза РФ и глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной диктора Евгения Хорошевцева, сообщает "Газета.ру".
"Без его неповторимой интонации невозможно представить Парад Победы на Красной площади и другие знаковые события, проходившие в Московском Кремле и на главной площади России", – говорится в телеграмме Медведева к родным народного артиста РФ.
Он отметил, что голос Хорошевцева стал одним из символов эпохи и отметил, что диктор, учившийся у Юрия Левитана, "в совершенстве овладел секретами профессии".
Диктор Евгений Хорошевцев умер в воскресенье, 13 декабря, в возрасте 76 лет. Он родился 23 июля 1944 года в Москве. В 1990 году он получил звание Заслуженный деятель искусств РСФСР, а в 2001 году стал Народным артистом РФ.
С 2000 года он работал диктором протокольных мероприятий президента РФ. Также с 2007 года Хорошевцев был диктором парадов Победы на Красной площади, с 2009 – фестиваля "Спасская башня".
В связи с кончиной Хорошевцева Владимир Путин также выразил соболезнования его родным и близким.
Умер диктор Евгений Хорошевцев
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