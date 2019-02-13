Умер конструктор Сергей Казаков

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Генеральный конструктор Научно-производственного центра автоматики и приборостроения Сергей Казаков скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"Наше предприятие понесло невосполнимую утрату. 12 февраля 2019 года на 66-м году жизни после продолжительной болезни скончался генеральный конструктор ФГУП "НПЦАП" Сергей Васильевич Казаков", – говорится в сообщении, передает РИА Новости.

С 2012 года Казаков занимал должность генерального конструктора систем управления ракетно-космических комплексов.

Свои соболезнования родным и близким Казакова уже выразили в Роскосмосе. На сайте госкорпорации размещено соответствующее сообщение. "Продолжая дело, которому Сергей Васильевич служил всю жизнь, мы всегда будем хранить память о талантливом руководителе и замечательном человеке", – говорится в сообщении.