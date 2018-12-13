Умер создатель радиолокационной станции системы ПРО Москвы

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В Москве на 87-м году жизни скончался конструктор Виктор Слока, разработавший многофункциональную радиолокационную станцию "Дон-2Н" для системы противоракетной обороны столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на концерн "Радиотехнические и Информационные системы".

РЛС "Дон-2Н" поставлена на боевое дежурство в 1996 году. Она расположена в Подмосковье, защищая Центральный промышленный район России и Москву.

В 1996 году Слоке присвоено звание Героя Российской Федерации.