Дополнительной экспертизы для установления причины смерти Доренко не будет

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Дополнительная экспертиза причины смерти журналиста Сергея Доренко проводиться не будет, поскольку в ней нет необходимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что все проведенные исследования позволили установить причину смерти журналиста – она наступила от разрыва аневризмы аорты сердца. Следов же отравления экспертиза не выявила.

Ранее дочери Сергея Доренко обратились в правоохранительные органы, чтобы установить причины смерти отца. Они подозревают жену Доренко Юлию в отравлении своего супруга.

Продюсер Андрей Разин рассказал, что между дочерьми журналиста и его последней супругой возник конфликт по поводу его захоронения. Жена Доренко настаивала на его кремации, дочери же выступили против. Они считают, что в результате кремации могут быть скрыты следы убийства.

Российский журналист скончался вечером 9 мая. Доренко ехал на мотоцикле, и ему внезапно стало плохо, после чего он потерял сознание, не справился с управлением байка и упал на трассе. ЧП случилось на Николямской улице в районе Земляного вала.

Причина смерти – разрыв аорты. Прощание с журналистом состоится в воскресенье, 12 мая. Церемония начнется в 11:00 на Троекуровском кладбище, затем его там же похоронят.

В комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям не исключили, что в столице могут увековечить память журналиста. Это произойдет, если с инициативой выступит журналистское сообщество.