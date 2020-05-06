Скончалась ямайская певица Милли Смолл

Фото: wikipedia.org/Harry Pot /Nationaal Archief

Ямайская певица Милли Смолл, известная по хиту My Boy Lollipop, скончалась в Великобритании. Исполнительнице было 73 года, как передает ТАСС.

Как сообщили местные СМИ, причиной смерти Смолл стал инсульт.

"Она была очень милым человеком. Очень нескучным, с отличным чувством юмора. Она была очень особенной", – заявил основатель и продюсер звукозаписывающей компании Island Records Крис Блэквелл.

Композиция My Boy Lollipop, ставшая перепевкой одноименной песни 1956 американской певицы Барби Гэй, смогла добраться до второго места в хит-парадах США и Великобритании. Других успехов на сцене Милли Смол не снискала и завершила карьеру в 1970 году.