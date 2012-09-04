Столица прощается с маршалом авиации Александром Ефимовым

Церемония прощания с Героем Советского Союза, маршалом авиации Александром Ефимовым проходит в Культурном центре Вооруженных Сил РФ. Он скончался 31 августа на 90-м году жизни.

Ефимов – маршал авиации, дважды герой Советского Союза и бывший главком ВВС. Он начал службу на фронтах Великой Отечественной войны, где сбил 85 самолетов противника на аэродромах и 8 – в ходе воздушных боев. Это было высшим достижением среди советских летчиков.



26 октября 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и героизм, проявленные в боях, Ефимову было присвоено звание Героя Советского Союза. Всего за годы войны военный летчик 222 боевых вылета на штурмовике Ил-2.



В мирное время Александр Ефимов занимал высокие командные должности, а в 1984 году возглавил военно-воздушные силы страны и стал заместителем министра обороны СССР.



Александр Ефимов был заслуженным военным летчиком СССР, доктором военных наук, профессором, академиком Академии наук авиации и воздухоплавания, лауреатом Государственной премии СССР.

Маршал авиации Александр Николаевич Ефимов будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.