Столица прощается с маршалом авиации Александром Ефимовым

04 сентября 2012, 12:34
Церемония прощания с Героем Советского Союза, маршалом авиации Александром Ефимовым проходит в Культурном центре Вооруженных Сил РФ. Он скончался 31 августа на 90-м году жизни.
Ефимов – маршал авиации, дважды герой Советского Союза и бывший главком ВВС. Он начал службу на фронтах Великой Отечественной войны, где сбил 85 самолетов противника на аэродромах и 8 – в ходе воздушных боев. Это было высшим достижением среди советских летчиков.
26 октября 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и героизм, проявленные в боях, Ефимову было присвоено звание Героя Советского Союза. Всего за годы войны военный летчик 222 боевых вылета на штурмовике Ил-2.
В мирное время Александр Ефимов занимал высокие командные должности, а в 1984 году возглавил военно-воздушные силы страны и стал заместителем министра обороны СССР.
Александр Ефимов был заслуженным военным летчиком СССР, доктором военных наук, профессором, академиком Академии наук авиации и воздухоплавания, лауреатом Государственной премии СССР.
Маршал авиации Александр Николаевич Ефимов будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
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