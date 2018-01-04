Москва стала одним из европейских лидеров по развитию каршеринга

Количество операторов каршеринга в столице к концу 2017 года увеличилось до 12 компаний. Об этом заявил глава департамента транспорта, заместитель мэра Максим Ликсутов.
"Правительство Москвы по поручению мэра будет оказывать поддержку и каршеринговым компаниям, и такси – стимулировать расширение парка", – сказал он. По словам Ликсутова, сейчас для горожан доступны 4,35 тысячи машин.
Он отметил, что Москва стала одним из европейских лидеров по уровню развития этого вида транспорта. В прошлом году пользователи каршеринга совершили более 5 миллионов поездок.
Ранее стало известно, что "Яндекс" запустит сервис поминутной аренды автомобилей "Яндекс.Драйв". Служба каршеринга заработает в Москве в феврале 2018 года.
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