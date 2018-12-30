Почти 2 тысячи книг скачали пассажиры в онлайн-библиотеке метро в декабре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти две тысячи книг скачали пассажиры с помощью онлайн-библиотеки в виде мозаичного панно на станции метро "Пушкинская" с начала декабря, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По его словам, наибольшей популярностью пользовались произведения Александра Пушкина "Пиковая дама", "Евгений Онегин", "Дубровский".

На панно, помимо портрета классика, изображено собрание самых известных его произведений. Рядом с корешками книг находятся QR-коды, с помощью которых можно скачать книги. На виртуальной полке есть романы "Дубровский" и "Евгений Онегин", повести "Капитанская дочка", "Пиковая дама" и "Станционный смотритель", поэмы "Руслан и Людмила" и "Медный всадник", отметил Ликсутов.

Чтобы скачать книгу, пользователю нужно просканировать QR-код на корешке книги. В нем зашифрована ссылка на выбранную книгу на сайте проекта "Книги в метро".

Рядом с портретом поэта на панно также находится QR-код, который ведет на главную страницу проекта. Здесь можно найти поэзию и прозу других авторов. В электронной библиотеке метрополитена собрано свыше 100 произведений классиков русской и мировой литературы. Число книг будет увеличиваться.

Проект "Книги в метро" запустили в подземке 30 августа. Первая виртуальная книжная полка появилась на станции "Рассказовка". Затем таблички с QR-кодами разместили на станциях "Чеховская", "Достоевская" и "Библиотека имени Ленина". За это время горожане скачали более 100 тысяч книг.

В метро расширили и проект по обмену книгами. Сейчас для буккроссинга доступно более 30 книг как российских, так и зарубежных авторов. В 2019 году полки для буккроссинга должны появиться еще на десяти станциях.