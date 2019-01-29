Более 200 тысяч поездок совершили на новых маршрутах автобусов в ТиНАО за месяц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Более 200 тысяч поездок совершили пассажиры на автобусах 13 новых маршрутов в ТиНАО за первый месяц работы с 21 декабря.

Как сообщил Агентству "Москва" заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, половину поездок совершили льготники, школьники и студенты, которые ранее не могли пользоваться всеми привилегиями.

Автобусы по новым направлениям запустили по просьбам местных жителей. Ожидается, что в будущем автобусами будут пользоваться около 600 тысяч пассажиров в месяц.

"Теперь городской транспорт в "новой" Москве курсирует даже в отдаленных поселениях, куда раньше жителям приходилось добираться с пересадками", – отметил Ликсутов.

Автобусы экологического класса "Евро-5" следуют до города Троицка, деревень Пучково и Шеломово, поселения Киевский, а также до железнодорожных станций "Бекасово", "Крекшино" и "Щербинка".

Ранее сообщалось, что увеличение числа автобусных маршрутов повысило популярность столичных автостанций. За год ими воспользовались девять миллионов пассажиров.