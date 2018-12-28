На участке Савеловского направления МЖД увеличат количество электричек

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На участке Савеловского направления Московской железной дороги с 1 января будущего года увеличат количество пригородных пассажирских поездов и экспрессов на участке Большая Волга-Дубна, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД.

"Ранее объем движения был ограничен по предложению местных органов власти в связи со строительством автомобильного моста через Волгу", – говорится в сообщении пресс-службы.

В будни между Москвой и Дубной будут курсировать 20 рейсов (16 обычных электричек и четыре экспресса), а в выходные пассажирам будут доступны 22 рейса (16 электричек и шесть экспрессов).

Пассажиров призвали ознакомиться с изменением в расписании электричек, которое можно посмотреть на станциях, остановочных пунктах, на сайте ОАО "РЖД", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее стало известно, что в период новогодних и рождественских каникул с 28 декабря по 9 января режим работы электричек на МЖД будет продлен.

Электропоезда всех радиальных направлений будут курсировать по измененному графику. С 28 по 29 декабря электрички будут подаваться по расписанию пятницы, с 30 декабря по 7 января актуально расписание субботы, 8 января – по расписанию воскресенья, 9 января – по расписанию среды.