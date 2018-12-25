В Москве появились парконы с пингвинами

В столице появились два паркона с пингвинами, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.

Встретить их на улицах Москвы можно в течение праздничных каникул.

"Раньше в Москве были только новогодние поезда в метро и новогодние трамваи с оленями. А мы чем хуже? А у нас два паркона с пингвинами! Уже сейчас и до конца каникул ищите на всех улицах", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 50 автобусов на 16 маршрутах украсили новогодними стикерами. Праздничный транспорт ходит в центре города, а также следует из центральных в отдаленные районы.

Автобусы обклеили стикерами с изображением пяти пингвинов. Двое из них катаются на коньках на Красной площади на фоне храма Василия Блаженного, еще трое лепят снеговика.

Также новогодние плакаты с пингвинами появились более чем на тысяче остановок общественного транспорта. Кроме того, к Новому году в столичной подземке начнут курсировать 15 празднично украшенных поездов.