Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

24 декабря, 20:20

Аэропорт Шереметьево снизит цены на парковку

транспорт парковки

24 декабря, 20:20

Поделиться в социальных сетях:

Столичный аэропорт Шереметьево снизит цены на парковку в преддверии Нового года. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Припарковаться в аэропорту станет дешевле с 25 декабря. Оплачивать стоянку можно будет по 30-минутному тарифу. По замыслу инициаторов акции, теперь автомобилисты смогут в течение получаса бесплатно встречать или провожать пассажиров.

Цены на долгосрочное размещение автомобилей на парковке Р-12 также понизятся. Стоянка на сутки там будет стоить 100 рублей, а не 200 рублей, как было раньше. Кроме того, поставить свою машину под навесом можно будет не за 300, а за 200 рублей в сутки.

Ранее сообщалось об изменениях в расписании автобусов между железнодорожной станцией "Химки" и аэропортом Шереметьево с 20 декабря.

транспорт парковки

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика