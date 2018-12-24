Столичный аэропорт Шереметьево снизит цены на парковку в преддверии Нового года. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
Припарковаться в аэропорту станет дешевле с 25 декабря. Оплачивать стоянку можно будет по 30-минутному тарифу. По замыслу инициаторов акции, теперь автомобилисты смогут в течение получаса бесплатно встречать или провожать пассажиров.
Цены на долгосрочное размещение автомобилей на парковке Р-12 также понизятся. Стоянка на сутки там будет стоить 100 рублей, а не 200 рублей, как было раньше. Кроме того, поставить свою машину под навесом можно будет не за 300, а за 200 рублей в сутки.
Ранее сообщалось об изменениях в расписании автобусов между железнодорожной станцией "Химки" и аэропортом Шереметьево с 20 декабря.
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