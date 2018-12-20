Расписание автобусов между Шереметьево и ж/д станцией "Химки" изменилось

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Расписание автобусов между железнодорожной станцией "Химки" и аэропортом Шереметьево с 20 декабря изменилось. Об этом сообщила Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК).

"20 декабря автобусы МТППК, курсирующие между станцией "Химки" и аэропортом Шереметьево, перейдут на новое расписание. Изменения потребовались для согласования времени отправления автобусов с введенным в декабре графиком движения пригородных поездов", – сказано в сообщении компании.

На сайте маршрута можно подробно ознакомиться с новым расписанием автобусов и подходящих к нему поездов "Ласточка". В рамках мультимодального маршрута "поезд + автобус" пассажиры приезжают на "Ласточках" на станцию "Химки", там они пересаживаются на новые микроавтобусы, курсирующие между станцией и аэропортом. Чтобы оформить билет на трансфер в аэропорт, нужно обратиться в любую кассу МТППК, приобрести его также можно в "Ласточке" или в самом автобусе.

Ранее на восьми направлениях МЖД запустили 90 дополнительных электричек. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, совместно с МЖД реализуется программа, которая поднимает престиж пригородного сообщения и его популярность: строятся главные пути, закупаются новые вагоны, обновляются платформы и остановки, вводятся новые пассажирские сервисы.