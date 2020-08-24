Аэропорт Шереметьево возобновил работу ВПП-3

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Столичный аэропорт Шереметьево возобновил приостановленную на фоне пандемии коронавируса и снижения авиаперевозок работу третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП-3). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта.

"ВПП-3 возобновила свою работу около месяца назад", – сказал собеседник агентства.

Третья взлетно-посадочная полоса открылась в аэропорту Шереметьево в конце сентября прошлого года. Шереметьево стал первым аэропортом в России с тремя ВПП.

Кроме того, в январе в Шереметьево началась реконструкция ВПП-1. До 30 ноября 2020 года специалисты планируют разобрать и заново построить взлетно-посадочную полосу, длина которой будет составлять 3 тысячи 550 метров, а ширина – 60 метров.

Сотрудники аэропорта и специалисты "Аэрофлота" и Госкорпорации по организации воздушного движения провели совместную работу по моделированию работы двух ВПП при различных условиях, чтобы обеспечить бесперебойную работу во время закрытия ВПП-1.