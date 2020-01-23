Детские купе, душ и вендинговые автоматы появятся в российских поездах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В поездах дальнего следования в России планируется создать детские купе и душ, а также оснастить вагоны вендинговыми аппаратами, об этом рассказал генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Петр Иванов, сообщает Агентство "Москва".

Он также подчеркнул, что дополнительные условия для курящих пассажиров создаваться не будут, также пока не рассматривается вопрос о вагоне – спортивном зале.

"Но мы активно прорабатываем вопрос о создании в поездах детских купе, которые действительно востребованы пассажирами с детьми. Проведены предварительные переговоры с производителями вагонов о создании в купейных вагонах детских купе, в которых будет предусмотрен соответствующий интерьер и соответствующий уровень сервиса", – отметил Иванов.

Кроме того, он рассказал, что пилотное решение услуги апробируется с 22 августа 2019 года в поезде Москва – Анапа и демонстрирует положительные результаты.

"По итогам перевозок в 2019 году (то есть за четыре месяца) в таких купе совершили поездки 625 детей, что на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда детских купе в его составе не было. Места для проезда пассажиров с детьми расположены в каждом первом купе всех купейных вагонов поезда (места с первого по четвертое). Дизайн интерьера детского купе разработан с учетом проезда в нем маленьких пассажиров. Нижние места обеспечены устройствами для защиты ребенка от падения. Чтобы разнообразить досуг детей, проводник предлагает им в поездке настольные игры и игрушки", – уточнил Иванов.

Гендиректор ФПК рассказал также о том, что уже в середине февраля 2020 года планируется обновить состав поезда Москва – Владивосток. Он отметил, что вагоны оснастят душем, а также поставят в них вендинговые автоматы. По его словам, поезд будет сформирован из двухсцепных вагонов.

Как сообщили в ФПК, в таких вагонах пассажирские места оснащены светильниками, USB-разъемами и розетками. В туалетах установлены сенсорные краны для бесконтактной подачи воды, а также электросушилки для рук. Кроме того, в вагонах установлены пеленальные столики и душ.

Первый поезд, который был сформирован из таких вагонов, начал работать в конце ноября 2019 года на маршруте Москва – Белгород.

Ранее стало известно, что в Москве был представлен макет нового плацкарта-трансформера, который будет оборудован шкафами, раздвижными перегородками и индивидуальными столиками.