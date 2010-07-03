Изменилось расписание для более 40 рейсов в столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах отменили и задержали более 40 рейсов. Об этом информирует портал "Яндекс. Расписания".

По имеющимся данным, во Внуково задержанными оказались 10 рейсов, еще 2 отменили. В Домодедово время вылета 11 самолетов перенесли, 16 лайнеров не взлетят вовсе.

В воздушной гавани Шереметьево сообщили о задержке 3 рейсов.

Точная причина изменений в расписании неизвестна, однако предполагается, что перемены связаны с плохой погодой, пришедшей в столичный регион.

Ранее сообщалось о задержке нескольких рейсов авиакомпании "Россия". Самолеты должны были вылететь из Москвы в Сочи, Ларнаку и Пхукет.