Отменено строительство ТПУ "Братиславская"

В столице не будут строить транспортно-пересадочный узел "Братиславская". Такое решение 21 марта приняла Градостроительно-земельная комиссия правительства Москвы под руководством Сергея Собянина.
Проект создания ТПУ включал строительство капитальных объектов общей площадью 35,5 тысячи квадратных метров. Среди них многофункциональный центр, гостиница на 120 номеров, подземный паркинг на 285 машино-мест.
Отмечается, что строительство отменили из-за отсутствия градостроительного потенциала для развития этой территории.
Сейчас в столице строят ТПУ "Стрешнево". Он объединит одноименную станцию МЦК с платформой Ленинградская Рижского направления МЖД и станцией "Войковская" на зеленой ветке метро. В этих целях специалисты перенесли железнодорожную платформу Ленинградская ближе к МЦК. В настоящее время идут работы по строительству северного терминала ТПУ. Он обеспечит теплую пересадку пассажиров с электричек на МЦК.
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