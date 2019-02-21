Автобусы №839 будут следовать по расписанию субботы 24 февраля и 9 марта

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Маршрут автобусов №839 "Метро "Кантемировская" – Бюро судмедэкспертизы" 24 февраля и 9 марта будет работать по расписанию субботы. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУП "Мосгортранс".

Ранее сообщалось, что график работы автобусных маршрутов от торгового центра "МЕГА" изменится в праздничные дни 22–24 февраля и 7–10 марта текущего года.

Последние автобусы от ТЦ "МЕГА Химки" и "МЕГА Теплый Стан" поедут в 0:30. Изменения в расписании актуальны для автобусов №959, №961, №962, №964.