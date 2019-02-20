График работы автобусов от ТЦ "МЕГА" изменится в праздники

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

График работы автобусных маршрутов от торгового центра "МЕГА" изменится в праздники 22–24 февраля и 7–10 марта текущего года, говорится в сообщении на сайте ГУП "Мосгортранс".

В эти дни последние автобусы от ТЦ "МЕГА Химки" и "МЕГА Теплый Стан" поедут в 0:30.

24 февраля и 10 марта последние автобусы от торгового центра "МЕГА Химки" будут отправляться в 23:30. От ТЦ "МЕГА Теплый Стан" автобусы поедут в 23:20.

Изменения коснуться автобусов №959, №961, №962, №964.