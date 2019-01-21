РЖД приостановят продажу билетов на сайте

РЖД приостановят продажу электронных билетов на своем сайте на 50 минут во вторник, 22 января. Об этом сообщается на сайте компании.
Пассажиров предупредили, что с 03:30 до 04:20 вторника, 22 января, "продажа электронных билетов на сайте ОАО "РЖД" будет временно приостановлена". Это связано с плановыми регламентными работами, пояснили в РЖД. Представители компании извинились перед пользователями сайта за доставленные неудобства.
В прошлый раз РЖД приостановили продажу электронных билетов на сайте 15 января. Тогда плановые работы продолжались 1,5 часа.
20 января пассажиры начали приобретать первые невозвратные билеты на поезда дальнего следования в России. РЖД открыла их продажи на поезда отправлением с 19 апреля. Пока невозвратные тарифы действуют только на двух пилотных маршрутах: Москва – Воронеж и Москва – Ижевск. Отмечается, что такие билеты продают только на сидячие места и купе.
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